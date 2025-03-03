Подсчитаны потери Евросоюза от всеобъемлющих пошлин США

Введение со стороны США всеобъемлющих импортных пошлин в размере 25% на всю номенклатуру товаров из ЕС может обойтись объединению в 1,5% его валового внутреннего продукта (ВВП). Об этом сообщает агентство Bloomberg со ссылкой на расчеты своих аналитиков.

Они отмечают, что экономика Евросоюза сегодня находится в гораздо более слабом положении, чем во время первого срока президента США Дональда Трампа в 2017-2021 годах, когда тот вводил первые тарифные ограничения на торговлю с ЕС. Большие проблемы с экономическим ростом наблюдаются у главных "локомотивов" объединения - Германии и Франции.

Ранее объявленное введение пошлин США на импорт всей стали и алюминия также создает большие проблемы для литейной промышленности Европы. Как указывают аналитики Bloomberg, тарифы могут вынудить европейских производителей в отрасли сократить 12 тыс. рабочих мест. Ряд промышленных гигантов, таких как германская Thyssenkrupp AG и люксембургская ArcelorMittal SA, уже увольняет сотрудников на фоне общего кризиса в ЕС, а импортные пошлины США только усугубят их положение.

Европейские крупные производители промышленных товаров не смогут в краткосрочной перспективе открыть свои новые заводы в США для продаж на рынке страны, как того требует американская сторона. Перед Евросоюзом встает вопрос, каким образом объединение может ответить на экономическую политику Вашингтона. Один вариант предполагает комплексную реакцию в виде не только введения ответных пошлин на американские товары, но и принятия ограничений на участие компаний из США в государственных закупках стран ЕС. Однако, учитывая подорванное внешнеполитическое единство ЕС, достичь этого будет трудно, указывает Bloomberg. Второй вариант заключается в ликвидации внутренних барьеров и ограничений ЕС, препятствующих росту экономики объединения, но для этого нужна общая политическая воля стран Евросоюза.

При этом сами США в случае вступления в силу американских импортных пошлин на товары из Канады и Мексики также могут понести значительные потери. Bloomberg указывает, что речь может идти о 1,3% ВВП США и ускорении темпов инфляции в стране.

Ранее Трамп объявил, что решение о введении таможенных пошлин на товары из ЕС уже принято и скоро будет оглашено, они достигнут 25% и затронут не только автомобили, но и "все остальное". При этом Трамп выразил мнение, что ЕС был создан, чтобы использовать США в своих интересах. 10 февраля Трамп распорядился ввести пошлины в 25% на все поставки в страну стали и алюминия.