Продажи российских комбайнов рухнули

По итогам января 2025 года продажи российской сельскохозяйственной техники на внутреннем рынке упали на почти на треть (31,5 процента). Об этом со ссылкой на данные ассоциации «Росспецмаш» пишет «Коммерсантъ».

Такую динамику эксперты связывают с рекордно высокой ключевой ставкой Центробанка, останавливающей кредитование, и низкой доходностью аграрного бизнеса, в связи с чем у него не хватает денег на новую технику.

Сильнее всего рухнули продажи самоходных кормоуборочных комбайнов — на 55,6 процента в единицах. Чуть лучше ситуация у зерноуборочных комбайнов — минус 51,5 процента, а также сельскохозяйственных тракторов — минус 44 процента.

В целом за 2024 год продажи российской сельхозтехники сократились на 17,6 процента, таким образом, в первом месяца 2025-го негативные тенденции заметно усилились.

Предправления Ассоциации дилеров сельхозтехники АСХОД Александр Алтынов добавил, что продажи импортной техники из той же категории снизились на 60 процентов, при этом, скорее всего, в январе процесс ее ввоза в страну почти остановился.

«Росспецмаш» не видит никаких предпосылок к улучшению ситуации с продажами, а если власти не примут своевременные меры, то надо готовиться к новому ухудшению. Остановить падение могло бы увеличение в два раза, до 20 миллиардов рублей, суммы, которая выделяется на субсидирование скидок на отечественную технику. Алтынов ожидает, что в феврале совокупные продажи российской и импортной сельхозтехники упадут на 40-50 процентов.

Ранее сообщалось, что с начала года льготные кредиты для фермеров, в том числе идущие на закупку техники, подорожали в два раза — с 5 до 10,5 процента (половина от ключевой ставки). При этом платить больше придется даже аграриям, взявшим кредиты в прошлые годы.