Минпромторг ответил на вопрос о снятии пошлин, введенных из-за санкций

В настоящее время Министерство промышленности и торговли РФ не занимается вопросом отмены пошлин, которые были введены в ответ на санкции со стороны государств, не являющихся дружественными. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на пресс-службу ведомства.

Министерство назвало дискуссию вокруг снятия пошлин на отдельные группы товаров преждевременной. Соответствующий комментарий был дан после того, как «Известия» сообщили, что ведомство приступило к работе над сводом правил, которые будут применять к иностранным компаниям в случае их возвращения в Россию.

В министерстве отметили, что сейчас представители власти рассматривают различные варианты содержания этого документа. В то же время в ведомстве подчеркнули, что решение об отмене пошлин на товары из государств, которые ввели санкции против РФ, будет зависеть от снятия ограничений с экспортеров.

Правительство РФ в декабре 2024 года приняло решение о продлении на один год действия повышенных таможенных пошлин на ряд товаров, импортируемых из недружественных государств. В этот перечень входят такие категории товаров, как парфюмерия и косметика, алкогольная продукция и кондитерские изделия, а также аккумуляторы и строительные материалы.