Биржевые цены на газ в Европе выросли

Биржевые цены на газ в Европе в первую торговую сессию весны растут на 4%, приближаясь к $500 за тыс. кубометров. Об этом следует из данных лондонской биржи ICE.

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Апрельские (ближайшие) фьючерсы по индексу TTF открыли торги 3 марта у отметки в $504,3 за тыс. кубометров. Позже их стоимость чуть снизилась — до $497.

При этом в середине февраля биржевой газ в Европе был еще значительно дороже – котировки впервые за два года превысили $630 за тысячу кубометров.

Недавно британская газета The Guardian сообщила, что в 2024 году Европа потратила на закупку российских энергоносителей больше, чем на поддержку Украины.

До этого глава венгерского правительства Виктор Орбан заявил, что европейская экономика может быть уничтожена высокими ценами на энергоносители.

По его мнению, возможное урегулирование украинского конфликта может улучшить ситуацию, однако Орбан не верит, что текущие лидеры Евросоюза могут принять управленческие решения, которые бы положительно сказались на экономике Венгрии.