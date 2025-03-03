Курс доллара превысил 90 рублей

На российском межбанковском рынке курс доллара впервые с февраля 2025 года поднялся выше 90 рублей, достигнув отметки 90,04 рубля.

По данным торговой площадки «Финам», курс доллара на российском межбанковском рынке впервые с февраля 2025 года преодолел отметку в 90 рублей. Утром курс доллара рос на 1,03%, достигнув 90,04 рубля, но к 16:19 мск снизился до 89,88 рубля, что соответствует увеличению на 0,84%, передает ТАСС.

В это же время курс евро также демонстрировал рост, увеличившись на 1,22% и составив 94,179 рубля. Курс рубля против юаня на Московской бирже также снижался. На первый день весны китайская валюта торговалась на уровне 12,2 рубля, свидетельствуют данные торгов. Курс юаня расчетами «завтра» вырос на 8 копеек, что составило 0,6%, пишет РИА «Новости».

Объем торгов юанями расчетами «завтра» достигал 7,2 млрд юаней, что почти соответствует показателям предыдущей сессии. Для биржевого ориентира по курсу доллара можно использовать фьючерс на курс доллара к рублю с автопролонгацией, который по этим расчетам стоил 90,7 рубля. На форексе доллар оценивается в 89,1 рубля.

Ранее сообщалось, что расчетный курс доллара, на который ориентируется внебиржевой рынок, упал ниже порога в 86 рублей, такой показатель в последний раз фиксировался в сентябре 2024 года.