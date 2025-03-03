Вопрос использования замороженных российских активов назвали очень сложным

Вопрос использования замороженных российских активов очень сложный. Таким его назвал премьер Великобритании Кир Стармер, его слова приводит ТАСС.

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По словам британского премьера, Лондон продолжит работать над поиском легального механизма изъять заблокированные в европейских депозитариях средства.

«Что касается замороженных активов — это очень сложный вопрос, не прямолинейный. Мы должны сделать дополнительную работу, и я ее делаю, чтобы посмотреть, какие другие возможности есть, вместе с другими странами. Не буду делать вид, что это просто», — высказался Стармер.

Ранее глава евродипломатии Кая Каллас заявила, что не все страны поддерживают возможность использования активов российского Центробанка. По мнению бывшего премьера Эстонии, ряд политиков переживает из-за возможных рисков подобного шага.

Премьер Польши Дональд Туск также посетовал, что страны не достигли консенсуса относительно использования замороженных российских активов для поддержки Украины во время саммита в Лондоне.