«Газпром» предупредил ЕС о тревожной ситуации с газом

Специалисты компании «Газпром» проанализировали данные, представленные Ассоциацией операторов газовой инфраструктуры Европы (GIE). По мнению экспертов, к началу следующего зимнего сезона Евросоюз придет с опустевшими подземными хранилищами газа (ПХГ), пишет РБК.

1 января 2025 года прекратился транзит российского газа через территорию Украины: истек соответствующий контракт между «Газпромом» и «Нафтогазом», стороны не стали его продлевать. Кроме того, в 2023-2024 годах сократились поставки энергоресурса из США в Европу.

«Европа ускоренно расходует запасы газа из подземных хранилищ. По данным GIE на 28 февраля, последний день календарной зимы, в европейских ПХГ остается 39,2 млрд куб. м газа. Это 38,5% от объема хранилищ и на 24,3 млрд куб. м меньше, чем год назад», — уточнили в «Газпроме».

Биржевые цены на газ в Европе выросли

В компании отметили, что существенно вырос и средний темп отбора газа — он выше того, что был в прошлом сезоне, на 36%, а также больше среднего за предыдущие десять лет на 22%.

По оценке экспертов, запасы, сделанные к этой зиме, были исчерпаны в январе 2025 года, то есть забор проводился из запасов прошлых лет.

«Таким образом, к началу сезона закачки Европа подойдет с заметно опустевшими хранилищами. Учитывая сокращение надежных источников поставок газа, наполнить этим летом европейские ПХГ и основательно подготовиться к зиме будет сложно», — констатировали в «Газпроме».

Ранее сообщалось, что Венгрия и Словакия требуют решить вопрос с поставками газа. Так, Будапешт пригрозил, что если Брюссель не будет соблюдать гарантии энергобезопасности, то это повлияет на принимаемые страной решения по Украине.