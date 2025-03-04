Сладостям в России предрекли уменьшение и подорожание

Кондитерские компании увеличивают стоимость своей продукции на 5–15%. При этом некоторые товары будут продаваться в упаковках меньшего размера, сообщает «Коммерсант» со ссылкой на заявление компаний.

Причина очередного повышения цен на сладости — рост расходов производителей на сырье и логистику, а также необходимость увеличения заработной платы сотрудников, говорится в материале.

Отмечается, что компания «Микаелло», специализирующаяся на производстве фруктов и орехов в шоколадной глазури, планирует изменить стоимость своей продукции на 5–10%. Производитель печенья «Сладкая слобода» также планирует пересмотреть цены на свои товары, увеличив их на 6–15%. Кроме того, ретейлеры получили информацию о том, что вес некоторых видов плиточного шоколада «Аленка», «Бабаевский» и «Вдохновение» будет уменьшен в среднем на 10–33%.

«Нева» сообщила ретейлерам, что в прошлом году цены на сырье для производства зефира значительно выросли. В частности, стоимость яблочного пюре увеличилась на 96%, арахиса — на 50%, изюма — на 35%. Также значительно подорожали какао-порошок (более чем в три раза), заменитель какао-масла (на 32%), ароматизаторы и красители (на 25%), пектин (на 23,8%).

Специалисты объясняют, что производители уже давно используют различные способы уменьшения веса товара в упаковке. Это «усыхание» стало одним из основных методов скрытой инфляции: цена на полке остается прежней, но потребитель получает меньше продукта. Еще одним способом манипулирования ценой является изменение состава продукта. Например, производители могут частично заменять какао-масло более дешевыми аналогами.

Согласно исследованию «Нильсен», в 2024 году жители России стали меньше покупать шоколад. В частности, продажи шоколадных плиток в натуральном выражении снизились на 7,1% по сравнению с предыдущим годом, а в денежном выражении выросли на 8,3%.