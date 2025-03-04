В Кремле высказались о возможности смягчения санкций США против РФ

Пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков высказался о возможности смягчения санкций США против России.

«Наше отношение к санкциям хорошо известно, мы считаем их незаконными. Конечно, если говорить о нормализации двусторонних отношений, то их нужно освобождать от этого негативного груза так называемых санкций», — сказал он.

При этом в части прогресса в этом вопросе, указал Песков, «пока преждевременно, наверное, о чем-то говорить».

«Мы не слышали каких-то официальных заявлений», — добавил он.

Ранее президент США Дональд Трамп заявил, что рассматривает возможность отмены антироссийских санкций в будущем.