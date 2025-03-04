Экономист предрек американо-китайскую войну

Экономист Михаил Хазин предрек американо-китайскую войну. По его мнению, Россия тем временем займет позицию «умной обезьяны», пишет «Царьград».

Экономист предрек американо-китайскую войну
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По словам эксперта, противостояние разразится несмотря на попытки Белого дома всячески оттянуть этот момент. Вашингтон не будет непосредственно объявлять войну и осознанно начинать боевые действия, все произойдет стихийно. Причиной станут попытки США блокировать китайскую торговлю и выход КНР в Тихий океан.

Хазин отметил, что задача США — остановить и не пустить десятки тысяч судов из КНР. В то же время Китай осознает угрозу, поэтому впоследствии торговые корабли будут сопровождать китайские эсминцы, крейсеры и авианосцы.

«И в некий момент они должны схлестнуться. Но еще раз повторяю: не на территории Китая, а в море. И чем это закончится, я не знаю. А Россия тут при чем? Мы будем в роли мудрой обезьяны. Будем просто сидеть и смотреть, как они между собой делят рынки. Мы что, должны вмешиваться? Мы к этому не имеем никакого отношения», — констатировал эксперт.

Экономист указал, что в Юго-Восточной Азии люди получают достойную зарплату, поэтому покупательная способность у них выше. Однако на сегодняшний день они покупают китайские товары.

«Значит, надо блокировать доставку китайской продукции в страны Юго-Восточной Азии. Так рассуждают в США. И именно этим сейчас американцы и будут заниматься», — заключил Хазин.

Ранее Китай подал иск во Всемирную торговую организацию в ответ на тарифную политику властей США.

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