Экономист предрек американо-китайскую войну

Экономист Михаил Хазин предрек американо-китайскую войну. По его мнению, Россия тем временем займет позицию «умной обезьяны», пишет «Царьград».

По словам эксперта, противостояние разразится несмотря на попытки Белого дома всячески оттянуть этот момент. Вашингтон не будет непосредственно объявлять войну и осознанно начинать боевые действия, все произойдет стихийно. Причиной станут попытки США блокировать китайскую торговлю и выход КНР в Тихий океан.

Хазин отметил, что задача США — остановить и не пустить десятки тысяч судов из КНР. В то же время Китай осознает угрозу, поэтому впоследствии торговые корабли будут сопровождать китайские эсминцы, крейсеры и авианосцы.

«И в некий момент они должны схлестнуться. Но еще раз повторяю: не на территории Китая, а в море. И чем это закончится, я не знаю. А Россия тут при чем? Мы будем в роли мудрой обезьяны. Будем просто сидеть и смотреть, как они между собой делят рынки. Мы что, должны вмешиваться? Мы к этому не имеем никакого отношения», — констатировал эксперт.

Экономист указал, что в Юго-Восточной Азии люди получают достойную зарплату, поэтому покупательная способность у них выше. Однако на сегодняшний день они покупают китайские товары.

«Значит, надо блокировать доставку китайской продукции в страны Юго-Восточной Азии. Так рассуждают в США. И именно этим сейчас американцы и будут заниматься», — заключил Хазин.

Ранее Китай подал иск во Всемирную торговую организацию в ответ на тарифную политику властей США.