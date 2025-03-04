В Канаде пригрозили отключить свет в Нью-Йорке

Мэр Онтарио Дуг Форд пригрозил отключить подачу электроэнергии в ряд штатов США, если американский президент Дональд Трамп введет пошлины против Канады.

Как сообщает Toronto Sun, глава этой центральной канадской провинции пообещал, что сделает в этом случае «все, включая отключение их энергии, с улыбкой на лице».

«Они полагаются на нашу энергию, им нужно почувствовать боль. Они хотят напасть на нас жестко, и мы ответим вдвое жестче», — также заявил Форд, указав, что тарифы должны соответствовать тарифам США и доллару за доллар и «это именно то, что мы собираемся сделать».

Как отмечается в публикации, тремя крупнейшими потребителями произведенной в Онтарио электроэнергии являются Нью-Йорк, Мичиган и Миннесота.