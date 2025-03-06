В Китае пообещали «бороться до конца» в торговой войне с США

Китай продолжит вводить контрмеры против США, если Вашингтон будет упорствовать в торговой войне.

Об этом заявил министр коммерции КНР Ван Вэньтао на пресс-конференции по экономике в Пекине, где проходит 3-я сессия ВСНП 14-го созыва.

"В торговой войне нет победителей, и протекционизм - это путь в никуда, - сказал Ван Вэньтао. - В ответ на американские односторонние тарифы Китай принял необходимые контрмеры, если они (Соединенные Штаты - прим. ТАСС) пойдут дальше по неверному пути, мы будем бороться до конца".

По словам министра, у Китая и США есть обширные общие интересы и широкое пространство для сотрудничества. Взаимодействие между двумя странами "отвечает интересам их народов и ожиданиям международного сообщества", добавил он.

"Мы надеемся разрешить проблемы посредством равноправного диалога и консультаций, обе стороны могут встретиться в подходящее время, - сказал он. - Мы надеемся, что США и Китай пойдут навстречу друг другу".

4 марта Комиссия по тарифам Госсовета КНР объявила, что с 10 марта Китай вводит дополнительные пошлины в размере 10-15% на американскую сельскохозяйственную продукцию в ответ на тарифную политику президента США Дональда Трампа.

Дополнительные пошлины в размере 15% будут действовать на курицу, пшеницу, кукурузу и хлопок из Соединенных Штатов. На сорго, соевые бобы, свинину, говядину, продукты водного промысла, фрукты, овощи и молочные продукты вводятся дополнительные пошлины в размере 10%.

Ранее американский президент Дональд Трамп подписал указ о повышении с 10% до 20% пошлин на китайский импорт в связи с тем, что Пекин якобы принимает недостаточно мер для борьбы с контрабандой синтетического опиоида фентанила в США.