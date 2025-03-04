Цена нефти Brent опустилась ниже 70 долларов за баррель

Цена фьючерса на нефть марки Brent с поставкой в мае 2025 года опустилась ниже отметки в 70 долларов за баррель на лондонской бирже ICE. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на данные торгов.

Отмечается, что на 17:57 по мск цена нефти уменьшилась до 69,97 долларов за баррель — на -2,2%. В последний раз такая низкая цена была зафиксирована 1 октября 2024 года.

При этом, к 18:16 по мск цена замедлила снижение и достигла уровня 70,18 долларов за баррель. Кроме того, падение также затронуло и фьючерсы на нефть марки WTI с поставкой в апреле (-1,58%, до 67,29 долларов за баррель).

Ранее в Чехию перестала поступать нефть по трубопроводу «Дружба».