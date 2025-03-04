ЦБ РФ и Иордании стали крупнейшими продавцами золота в январе

Центральные банки России и Иордании продали в январе больше всего золота среди мировых финансовых регуляторов. Об этом свидетельствует отчет Всемирного совета по золоту.

Отмечается, что в январе ЦБ РФ и Иордании продали по три тонны золота. За ними следует Нацбанк Киргизии, который продал две тонны драгоценного металла.

При этом, согласно отчету, в январе большинство мировых регуляторов занимались покупкой золота. Всего было приобретено 18 тонн. Крупнейшими покупателями стали Центральный банк Узбекистана (восемь тонн), Народный банк Китая (пять тонн) и Нацбанк Казахстана (четыре тонны).