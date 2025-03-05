Власти США выдали кредитов на 333 млн долларов заемщикам старше 115 лет

Управление по делам малого бизнеса США выдало кредитов на 333 миллиона долларов людям, чей возраст, указанный в базе данных, превышал 115 лет. Об этом в соцсети Х сообщил департамент государственной эффективности США (DOGE), который возглавляет бизнесмен Илон Маск.

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"В 2020-2021 годах Управление по делам малого бизнеса США предоставило 3095 кредитов... на сумму 333 млн долларов заемщикам старше 115 лет", - цитирует РИА Новости публикацию ведомства.

Отмечается, что все эти люди были отмечены как живые в базе данных социального обеспечения.

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В DOGE обратили внимание, что в одном из случаев кредит на сумму 36 тысяч долларов "получил" заемщик в возрасте 157 лет.

Напомним, ранее президент США Дональд Трамп заявил, что миллионы долларов американских налогоплательщиков уходят на выплаты людям, чей возраст, согласно государственным реестрам, превышает 200 лет.

Хозяин Белого дома подчеркнул, что есть в списках и абсолютный рекордсмен - человек, которому, согласно записям, 360 лет. Трамп подчеркнул этот американец оказался старше Америки, которая существует всего 250 лет.