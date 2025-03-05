Трамп обвинил Байдена в провальной экономической политике под крики демократов

Президент США Дональд Трамп заявил, что его администрация унаследовала от предыдущей администрации "экономическую катастрофу и инфляционный кошмар". Он обвинил Джо Байдена в том, что он позволил ценам на яйца "выйти из-под контроля".

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"Мы прилагаем все усилия, чтобы вернуть эти цены обратно", - сказал Трамп.

По его словам, одной из главных задач его администрации является "победа над инфляцией" путем снижения стоимости энергоносителей, отмечает Guardian.

"Вот почему в первый день моего пребывания в должности я объявил чрезвычайную ситуацию в энергетике в стране", - добавил глава Белого дома.

По его словам, у США под ногами больше "жидкого золота", чем у любой другой страны на земле.

"Я полностью уполномочил самую талантливую команду, когда-либо собранную, пойти и получить это. Это называется бури, детка, бури", - добавил он, напомнив один из главных лозунгов своей предвыборной кампании.

По словам президента, он введет визовую систему "золотой карты" с потенциальной возможностью получить гражданство США за 5 миллионов долларов.

"Это похоже на грин-карту, но лучше и сложнее", - сказал он.

Трамп утверждает, что золотая карта создаст "огромное" количество рабочих мест и "большой успех" для компаний.

"Теперь мы будем привлекать блестящих, трудолюбивых, создающих рабочие места людей, - сказал Трамп. - Они заплатят много денег, и мы собираемся сократить наш долг с помощью этих денег".

Трамп продолжил говорить о различных программах, которые, по его словам, раскрывают "ужасающие растраты" федерального правительства при Байдене.

"Все эти мошенничества гораздо хуже, но я не думаю, что уместно говорить о них, - сказал он. - Они такие плохие". По его словам, многие другие были "разоблачены" группой "очень умных, в основном молодых людей, во главе с Илоном (Маском)".

Трамп указал, что Департамент эффективности правительства (DOGE) обнаружил "сотни миллиардов долларов мошенничества", которые, по его словам, были возвращены для сокращения долга и борьбы с инфляцией.

Член палаты представителей от Демократической партии Гил Сиснерос, демократ из Калифорнии, крикнул Трампу: "А как насчет контракта с Tesla на 400 миллионов долларов!", когда президент обсуждал свои сокращения в федеральном правительстве. Демократы кричали: "Неправда!", "Чушь собачья!" и "Это ложь!", когда Трамп перечислял сокращения, которые, по мнению его администрации, она внесла в федеральный бюджет, сообщает Associated Press.

Как отмечает агентство, не менее шести законодателей покинули зал заседаний во время выступления президента.