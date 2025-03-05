Трамп призвал отказаться от некоторых налогов

Для того, чтобы улучшить экономическое положение США Белый дом запланировал масштабное сокращение налогов. Об этом заявил президент США Дональд Трамп. Его процитировало ТАСС.

По его словам, нынешняя администрация намерена добиваться постоянного снижения подоходного налога. В частности, глава государства призвал отказаться от налогов на чаевые, сверхурочные и пособия по социальному обеспечению для пожилых. Кроме того, выплаты по автокредитам включат в список тех трат, за которые можно будет получить налоговый вычет.

Как известно, отмена налогов на сверхурочные была одним из пунктов предвыборной программы Трампа. Выступая в сентябре прошлого года на митинге в Аризоне он пообещал избавить американцев от этого бремени. Необходимость таких шагов республиканец обосновал тем, что это стимулирует людей больше работать, а компаниям будет проще нанимать новых сотрудников.

Кроме того, Трамп убежден в возможности отменить подоходный налог вообще за счет введения пошлин.