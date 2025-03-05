Минфин сократит покупки валюты и золота

С 7 марта по 6 апреля Минфин направит 60,1 млрд рублей на покупку иностранной валюты и золота в рамках бюджетного правила. Ежедневный объем операций составит 2,9 млрд рублей, что на 12% меньше, чем в предыдущем периоде с 7 февраля по 6 марта (3,3 млрд рублей в день, всего 66,5 млрд рублей), сообщает Минфин.

Минфин прогнозирует дополнительные нефтегазовые доходы бюджета в марте на уровне 57,2 млрд рублей. В феврале фактические нефтегазовые доходы оказались на 2,9 млрд рублей выше ожидаемого уровня.

Опубликованные данные Минфина позволяют оценить объем валютных операций Банка России. В первом полугодии 2025 года ЦБ будет корректировать объем покупок и продаж валюты с учетом бюджетного правила, учитывая продажи в 8,86 млрд рублей. Во втором полугодии этот показатель составит 8,4 млрд рублей в день.