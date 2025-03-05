Стало известно о переговорах Украины с США о поставках газа в Европу

Руководство ДТЭК в настоящее время ведет переговоры с американскими компаниями по поводу наращивания экспорта украинского природного газа в европейские страны. Об этом заявил гендиректор энергохолдинга ДТЭК Максим Тимченко, его слова приводит газета The Wall Street Journal (WSJ).

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Глава компании назвал активными переговоры с американскими поставщиками. Украинская сторона, отметил Тимченко, заинтересована в наращивании экспорта природного топлива европейским покупателям «в рамках более широкой стратегии расширения».

«Настроение инвесторов изменилось», — резюмировал он.

В 2024 году ДТЭК импортировала первую партию сжиженного природного газа (СПГ) из США в газотранспортную сесть Евросоюза (ЕС). В 2025-м компания намерена не отказываться от подобной схемы и надеется объявить о новых сделках в обозримой перспективе, пояснил Тимченко.

При этом ранее агентство Reuters со ссылкой на источник сообщало о планах Украины закупить в общей сложности 800 миллионов кубометров газа в ЕС. Таким образом в республике хотели компенсировать падение добычи на своих месторождениях на 40 процентов. В феврале ДТЭК и «Нафтогаз» сообщали как минимум о двух ударах по объектам добычи газа. До того момента на месторождениях добывали порядка 52 миллионов кубометров. После атак, как уточнялось, объемы импорта выросли почти в десять раз — до более чем 20 миллионов кубометров в сутки.