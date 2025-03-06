В России оценили риск скачка цен на топливо

Сейчас в России нет риска большого скачка стоимости топлива.

Как рассказал заместитель директора центра экономики отраслей ТЭК ЦСР Сергей Колобанов, несмотря на рост ставок акцизов, так как оптовые цены находятся в "зоне демпфера", а в рознице действует неформальное правило, сдерживающее темпы роста в пределах инфляции.

"Опасаться существенного роста цен на топливо в крупнооптовом сегменте не стоит, так как установленные в Налоговом кодексе на 2025 год ценовые ориентиры, при устойчивом превышении которых выплаты по демпферу прекращаются, еще не превышены и запас прочности остается достаточно большим", - ответил он на вопрос о наличии риска роста цен на нефтепродукты в РФ на фоне увеличения ставок акцизов. "В рознице по-прежнему действует "джентльменское соглашение" о непревышении цен на АЗС уровня инфляции", - добавил собеседник агентства.

При этом, по словам Колобанова, весенне-летний период для рынка традиционно является предметом особого внимания из-за роста потребления и начала сезона плановых ремонтов на НПЗ, пишет РИА Новости.