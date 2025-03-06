Названа страна «Большой двадцатки» с самой низкой ценой на яйца

В государствах, входящих в состав «Большой двадцатки», стоимость куриных яиц наиболее высока в США. Вспышка птичьего гриппа в этой стране привела к росту цен на яйца до 370 рублей за штуку, в то время как в России они стоят в три раза меньше, сообщает РИА Новости со ссылкой на открытые данные.

Россия заняла лидирующую позицию в рейтинге стран по доступности цен на продукцию. В среднем по стране стоимость десяти яиц составляет 115 рублей. В Индии и Индонезии цена немного выше — 120 и 123 рубля соответственно. В России и Индонезии яйца пользуются большим спросом, в то время как в Индии они не так популярны. Среднестатистический житель этого государства потребляет всего четыре килограмма яиц в год.

В число стран с наиболее доступными ценами также входят Бразилия (144 рубля) и Турция (147 рублей). В Саудовской Аравии, Мексике и Китае, который лидирует по потреблению этого продукта — 22 килограмма в год на человека — цены также остаются в пределах двухсот рублей.

Трамп обвинил Байдена в повышении цен на яйца

Граждане Канады, ЮАР, Аргентины, Италии, Германии, Японии и Франции должны будут заплатить за десяток яиц от 200 до 300 рублей. В Великобритании стоимость коробки составит 305 рублей, в Южной Корее — 338 рублей, в Австралии — 364 рубля.

В США стоимость десятка яиц достигла рекордных значений: из-за вспышки птичьего гриппа, которая продолжается уже несколько месяцев, розничные цены выросли до 371 рубля в среднем по стране. Еще в декабре лидером по стоимости яиц была Австралия.