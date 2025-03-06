Опрос показал, в каких сферах услуг заняты предпринимательницы России

В России примерно половина женщин-предпринимателей (51%) работают в сфере услуг, а около трети — в торговле (38%). Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на совместное исследование Промсвязьбанка (ПСБ) и «Опоры России», проведенное в январе.

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Данную специфику связывают с достаточным опытом работы в этих сферах, наличием хороших навыков общения с людьми и пониманием потребительских предпочтений. У подавляющей части опрошенных женщин-предпринимателей есть микробизнес (90%), а у каждой десятой — малый бизнес.

По словам экспертов, женщины в целом накопили внушительный опыт работы в деловой сфере. Так, 47% опрошенных женщин занимаются предпринимательством более десяти лет, а 34% — от пяти до десяти лет. Это говорит о том, что женщины, которые решили начать свое дело, проявляют серьезный интерес к предпринимательству, говорится в материале.

Ранее «Известия» сообщили, что в четвертом квартале текущего года почти каждое десятое предприятие с задолженностью обратилось в банк с просьбой о реструктуризации кредита. Это на 56 тысяч организаций больше, чем в предыдущем квартале. Количество таких заявок — важный индикатор, на который обращает внимание регулятор при принятии решений по ключевой ставке, отмечала глава Банка России Эльвира Набиуллина.