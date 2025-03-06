Названы главные риски покупки мемкоинов

Главная угроза, связанная с покупкой мемкоинов — цифровых активов, основанных на интернет-мемах, — это их нестабильность и подверженность спекулятивным сделкам. Об этом в беседе с «Известиями» заявил партнер Capital Lab Евгений Шатов.

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По словам эксперта, стоимость мемкоинов, таких как Dogecoin и Shiba Inu, может значительно колебаться из-за ажиотажа в социальных сетях, мемов или упоминаний известных личностей. Это приводит к формированию «пузырей», которые могут внезапно лопнуть, отметил специалист.

Также он подчеркнул, что у мемкоинов нет прочной основы. По его мнению, у этих цифровых активов отсутствуют серьезная технологическая база, практическое применение или лимит на эмиссию, как у биткоина. Их стоимость зависит только от интереса сообщества, что делает их крайне рискованными для долгосрочных вложений, заявил эксперт.

Кроме того, по словам Шатова, существует вероятность того, что крупные игроки могут манипулировать рынком. Он пояснил, что так называемые «киты» могут искусственно завышать стоимость актива, а затем массово продавать его, вызывая обвал рынка. В результате мелкие инвесторы часто несут убытки, отметил собеседник.

Также существует риск столкнуться с мошенничеством и скам-проектами. Представитель Capital Lab отметил, что многие мемкоины создаются по схеме «пампинг-дамп». После сбора средств разработчики могут покинуть проект, оставив инвесторов с бесполезными токенами.

Ранее сообщалось, что мемкоин президента США Дональда Трампа OFFICIAL TRUMP вырос после его перепалки с Владимиром Зеленским, которая произошла во время их встречи в Белом доме.