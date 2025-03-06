ЕС обратился к США на фоне провальной политики отказа от российского газа

Евросоюз ведет переговоры с администрацией президента США Дональда Трампа об увеличении поставок сжиженного природного газа (СПГ) в связи с провальной политикой отказа от российских энергоносителей на фоне геополитических потрясений. Об этом сообщила газета Politico.

Еврокомиссар по энергетике Дан Йоргенсен ранее признал, что кампания Евросоюза по отказу от российского топлива дает сбой и Европе необходимы заокеанские энергоресурсы.

"Мы не смогли бы добиться снижения зависимости от России [в топливной сфере] без энергоресурсов из <...> США", - заявил еврокомиссар Politico в декабре.

Он выразил надежду на то, что Брюссель и Вашингтон "по-прежнему будут" партнерами.

Как указывает издание, Йоргенсен не сдержал обещание по поводу обнародования плана поэтапного полного отказа от российского газа в течение первых 100 дней с момента своего вступления в должность, в начале марта 2025 года. Как сообщил газете на условиях анонимности высокопоставленный чиновник ЕС, "работа над дорожной картой по снижению зависимости от российских энергоресурсов продолжается, но документ не будет представлен в нынешнем месяце" после "закрытых дискуссий" в Брюсселе.

"Сроки публикации дорожной карты изменились в свете последних геополитических событий, - заявил он. - О дате ее выхода будет сообщено в надлежащее время".

Перенос срока обнародования "долгожданной" дорожной карты происходит уже второй раз. Изначально этот план предполагалось представить в конце февраля. Ранее Еврокомиссия признала, что сжиженный природный газ из России покрывает 13% потребностей Евросоюза. Согласно прогнозу аналитической компании Kpler, ЕС импортирует в 2024 году примерно на 10% больше СПГ из России, чем в 2023-м.

В 2021 году российские поставки газа составляли около 45% всего газового импорта ЕС. Большинство стран сообщества приняли согласованное решение отказаться от поставок российского трубопроводного газа после того, как в ответ на санкции Евросоюза Россия обязала все недружественные страны платить за газ в рублях. В то же время за последние два года произошел резкий рост закупок российского СПГ странами ЕС, которые выросли на 40% от уровня 2021 года. В мае 2022 года Евросоюз начал программу REPowerEU, направленную на прекращение зависимости от российского газа к 2027 году.