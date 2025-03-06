В Севастополе было конфисковано имущество различных организаций и физических лиц, включая граждан других стран, которые оказывали поддержку Киеву и финансировали ВСУ. Об этом заявил губернатор города Михаил Развожаев в своем Telegram-канале.

По словам губернатора, постановление об изъятии в государственную собственность имущества приняли утром в четверг. Развожаев отметил, что эти люди осуществляли сбор денежных средств и финансировали украинские вооруженные формирования, непосредственно являлись руководителями и спонсорами польского «правозащитного» фонда «Открытый диалог», который представляет угрозу конституционному строю, обороноспособности и безопасности нашей страны.

Через указанный фонд вышеназванными лицами было перечислено в виде пожертвований украинскому правящему режиму свыше 520 тысяч долларов США, отметил губернатор. По его словам, под национализацию попало движимое и недвижимое имущество тринадцати физических лиц и аффилированных с ними юридических лиц.

В перечень имущества, учитываемого как собственность Севастополя, вошли следующие предприятия: ООО «Завод судовой светотехники «Маяк», ООО «Завод судовой светотехники», ООО «Плоск», ООО «Тинос», ООО «Эксплуатационная организация «Технотрон», ООО «Центр технической эксплуатации № 1», производственный кооператив «КОРПУС».