Экспорт сырой нефти из США в Индию в феврале вырос до максимума за последние два года на фоне снижения поставок российской нефти, что связано с американскими санкциями. Об этом со ссылкой на данные отслеживания судов сообщает Reuters.

В среднем из США отправляли в Индию 357 тысяч баррелей в сутки, что в полтора раза больше, чем в феврале прошлого года. Как отмечает агентство, включение в санкционные списки значительной части судов российского теневого флота повлияло на объемы торговли с Индией, так как предприятия этой страны стараются избегать нарушений.

В число крупнейших покупателей американской нефти вошли Indian Oil Corp, Reliance Industries и Bharat Petroleum. В основном они заключали контракты с Equinor, Exxon Mobil и трейдера Gunvor.

Финансовый директор Indian Oil Анудж Джайн в конце января рассказал, что за первые девять месяцев финансового года компания сократила долю российской нефти в закупках с 30 до 25 процентов. На тот момент он выразил уверенность, что тенденция получит развитие из-за санкций.

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По его словам, дефицита сырья в мире не наблюдается, но российские компании могли бы вернуть себе долю рынка, если предложат разумные скидки на свою продукцию. Какие именно, топ-менеджер не уточнил.

Ранее Bloomberg выяснил, что многие порты Индии и Китая не принимают находящиеся под санкциями суда с российской нефтью. В частности, по этой причине с января индийские порты не приняли ни одну партию сырья из Арктики, поскольку суда, способные работать в этих условиях, попали под санкции.