Курсу рубля предсказали снижение

Укрепление рубля, которое началось с начала 2025 года, не будет устойчивым. Снижение курсу национальной валюты предсказала старший аналитик Центра экономического прогнозирования Газпромбанка Дарья Тарасенко, ее слова приводит «Интерфакс».

Курсу рубля предсказали снижение
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По мнению эксперта, ослаблению валютного курса на горизонте ближайших трех месяцев будет способствовать снижение экспортных цен в феврале. Из-за этого в течение полугода доллара может подорожать до 100 рублей.

«Укрепление рубля было ожидаемым, исходя из динамики экспортных цен, однако масштабы укрепления рубля превзошли прогнозы: ожидалось, что валютный курс будет находиться в диапазоне 90-95 рублей за доллар», — пояснила Тарасенко.

Глава Центробанка Эльвира Набиуллина заявила, что колебания курса рубля временны и связаны с санкциями и внешними шоками. За последнее время различные ограничения распространились почти на все банки и Мосбиржу, что повлияло на структуру валютного рынка и волатильность курса и создало новые сложности с международными платежами.

«В этой части какие-то специальные механизмы мы придумать вряд ли можем, да, но вот такие временные колебания возможны, связанные с, что называется, внешними шоками, ограничениями», — пояснила она.

4 марта руководство Центробанка (ЦБ) незначительно снизило официальный курс доллара. Котировки американской валюты на среду установили на уровне в 89,24 рубля. Днем ранее официальный курс доллара составлял порядка 89,25 рубля. Таким образом, снижение оказалось символическим, котировки остались примерно на том же уровне.

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