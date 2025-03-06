ЦБ Турции снизил ставку третий раз подряд

Центральный банк Турции в ходе заседания в четверг, 6 марта, снизил ключевую ставку еще на 250 б.п. Показатель был уменьшен до 42,5% годовых. Об этом сообщается на сайте регулятора.

На третьем заседании подряд регулятор снижает ключевую ставку. В феврале она также была уменьшена на 250 базисных пунктов, до 45% годовых. В декабре 2024 года ключевая ставка была снижена с 50% до 47,5%, что стало первым снижением за два года. До этого Центральный банк Турции восемь заседаний подряд сохранял ключевую ставку на уровне 50% годовых, чтобы сдержать рост цен.

В ходе опроса, проведенного агентством Bloomberg, эксперты высказали предположение о том, что в ходе мартовского заседания Центральный банк Турции может снизить процентную ставку на 250 базисных пунктов.

Аналитики пришли к выводу, что причиной такого решения стало то, что в прошлом месяце инфляция снизилась больше, чем ожидалось, до 39,05% — это самый низкий показатель за последние два года. При этом эксперты подчеркнули, что, хотя снижение стоимости кредитов может стимулировать экономический рост, это также может привести к ухудшению динамики цен.