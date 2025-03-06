Трюдо: Канада будет добиваться полной отмены американских тарифов

Власти Канады намерены добиваться полной отмены американских тарифов на канадские товары. Об этом заявил журналистам премьер-министр Джастин Трюдо.

"Наш приоритет - продолжать очень усердно работать, чтобы добиться отмены этих тарифов. Не должно быть никаких тарифов между Канадой и Соединенными Штатами", - сказал глава правительства.

При этом Трюдо призвал соотечественников, "пока идет торговая война" с США, продолжать покупать канадские товары. Он добавил, что Оттава продолжит "решительно реагировать" на действия Вашингтона, которые угрожают канадской экономике. По его словам, Канада отменит ответные пошлины только после того, как США сделают то же самое.

Трамп 1 февраля подписал указ о повышенных тарифах на товары из Канады, Китая и Мексики. Тарифы в размере 10% на импорт из КНР вступили в силу 4 февраля, а введение пошлин на канадскую и мексиканскую продукцию было отсрочено на месяц в связи с переговорами с руководством этих стран. 4 марта администрация США ввела таможенные пошлины в размере 25% практически на весь импорт из Канады и Мексики, а также подняла тарифы на товары из Китая с 10% до 20%. Канада ввела ответные тарифы.

5 марта США на один месяц приостановили действие пошлин в отношении автомобилей, ввозимых в страну в рамках соглашения о свободной торговле между США, Канадой и Мексикой. Трамп принял это решение по запросу автомобилестроительных компаний General Motors, Ford и Stellantis.