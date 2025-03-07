Международные резервы Украины сократились

Международные резервы Украины в прошлом месяце уменьшились на 6,7% до 40,1 млн долларов из-за выплат по государственному долгу.

Об этом сообщили в пресс-службе Национального банка Украины (НБУ).

"По состоянию на 1 марта 2025 года международные резервы Украины, по предварительным данным, составили $40145 млн. В феврале они уменьшились на 6,7%", – говорится в сообщении ведомства.

Как сообщили в НБУ, украинская сторона выплатила различным международным кредиторам 341,6 млн долларов. Помимо этого Киев заплатил МВФ 428,9 млн долларов.

Стоит отметить, что ранее официальный представитель МВФ Джули Козак заявлял о том, что рост ВВП Украины в прошлом году составлял 3,5%, а уже в 2025 году может снизиться до 2-3% в связи с такими факторами, как нехватка рабочей силы и ущерб энергоинфраструктуре.