В России сократится параллельный импорт косметики и бытовой химии

Минпромторг России до конца марта обновит перечень товаров для параллельного импорта. В частности, изменения коснутся сокращения доли косметики и бытовой химии. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на заявление замглавы ведомства Романа Чекушова.

Он отметил, что проект приказа уже сформирован. Основной подход направлен на постепенное сокращение перечня товаров и брендов, которые будут включены в параллельный импорт. В первую очередь, из списка исчезнут товары, в производстве которых Россия добилась самообеспечения.

«Это в первую очередь отрасли химической промышленности, косметика, бытовая химия», — уточнил замминистра (цитата по ТАСС).

Однако, в новый перечень добавят некоторые бренды.

«Там будут и добавляться определенные бренды в части инвестиционного импорта — импорта для нужд наших промышленных предприятий, особенно с учетом реализации нацпроектов технологического лидерства, где что-то еще пока необходимо поставить», — рассказал Чекушов.

Ранее в министерстве отмечали снижение объема продукции, ввозимой по параллельному импорту, с $4 млрд до $3 млрд в месяц. Изменения произошли в сегментах одежды, обуви и электроники.