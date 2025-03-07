Стоимость золотых резервов России достигла рекорда

Стоимость золотых резервов России по итогам февраля достигла рекордных 217,4 миллиарда долларов, а доля драгметалла в общем объеме резервов превысила треть впервые с двадцатого века. Об этом со ссылкой на данные Центробанка сообщает РИА Новости.

Отмечается, что доля золота в резервах страны составила 34,4 процента, оказавшись максимальной с октября 1999 года. Тогда она равнялась 39,7 процента, хотя его стоимость (4,7 миллиарда долларов) была почти в 50 раз меньше, чем сейчас.

В целом отечественные международные резервы на 1 марта выросли за месяц на 1,9 процента — с 620,8 миллиарда до 632,4 миллиарда долларов, следует из материалов.

Ранее стало известно, что Банк России вместе с ЦБ Иордании стали в январе главными мировыми продавцами золота среди регуляторов, реализовав по три тонны драгметалла. В месячный топ-3 по версии World Gold Council также вошел Нацбанк Киргизии.