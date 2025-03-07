Торговая палата США в РФ готовит предложения по снятию санкций

Американская торговая палата в РФ готовит доклад, содержащий рекомендации для правительства США по снятию инвестиционных, авиационных, финансовых и импортных санкций.

Об этом сообщил президент и главный исполнительный директор Американской торговой палаты в России Роберт Эйджи в интервью РБК.

"Сейчас мы готовим так называемый white paper (доклад, программный документ, содержащий рекомендацию по проведению какой-либо политики) для американского правительства, который я надеюсь представить в США. Это анализ, который проводился в течение многих месяцев о том, с какими проблемами столкнулись американские компании за последние три года, от каких санкций пострадали больше всего", - сообщил Эйджи изданию.

Торговая палата США просит, в первую очередь, снятия санкций в секторе авиации, сообщили в РБК. Авиационные санкции касаются поставок запчастей и техподдержки самолетов.

"Это в меньшей степени пожелание бизнеса, а больше гуманитарная необходимость, так как от этого прежде всего страдают обычные граждане", - отметил глава палаты.

Вместе с Франко-российской торгово-промышленной палатой торговая палата США запустила "Инициативу двух континентов" и в настоящее время организации двух стран формируют совместную позицию по данной проблеме.

Следующим пунктом white paper является снятие запрета на инвестиции для американских компаний, сообщил Эйджди изданию. Многие американские компании готовы расширяться, вкладываться в расширение производства на территории России, но данный запрет создает определенные препятствия на данном пути. Кроме того, Американская торговая палата предлагает снять ограничения на поставку товаров, которые относятся к предметам роскоши, включая косметику. Введенные санкции в данной отрасли привели к потере многими компаниями доли рынка в указанном сегменте.

Наконец, Американская торговая палата предлагает правительству США снять санкции с российских банков, чтобы решить проблему трансграничных платежей, отметил глава палаты. Такое решение позволит снизить стоимость ведения бизнеса как для российских, так и для американских и других зарубежных компаний. Из-за действующих ограничений стоимость ведения бизнеса возросла в несколько раз.

Роберт Эйджи добавил, что, по его прогнозу, в 2025 году примерно 4-5 американских компаний могут вернуться в Россию. Скорее всего, это будут FMCG-компании, если для них найдется место на рынке. По данным Американской торговой палаты, в России сейчас работает около 150 чисто американских компаний, еще примерно 150 компаний ушли из России, а 50 бывших американских компаний стали российскими.