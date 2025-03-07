Генпрокурор Англии высказался об изъятии российских активов

Генпрокурор Англии и Уэльса Ричард Хермер выступил против изъятия замороженных активов Российской Федерации, пишет The Times.

Хермер выразил обеспокоенность, что конфискация активов может стать нарушением международного права, а также навредить репутации Соединенного Королевства как международного финансового центра, поделились подробностями источники издания.

При этом речь идет о том, что мнение генерального прокурора не разделяет ряд членов правительства, в том числе глава британского МИД Дэвид Лэмми.

Вместе с тем премьер-министр Великобритании Кир Стармер заявил, что вопрос использования замороженных активов России очень сложный. Он пообещал, что Лондон продолжит работу, направленную на поиск легального механизма изъятия заблокированных в депозитариях Европы средств.