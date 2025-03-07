США столкнулись с яичным кризисом

США столкнулись с трудностями при поиске поставщиков яиц для импорта на фоне роста розничных цен внутри страны. Об этом сообщает Bloomberg.

Подчеркивается, что американская сторона в ближайшие два месяца должна будет импортировать от 70 до 100 миллионов яиц. Для этого американские дипломатические представительства и Министерство сельского хозяйства США обратились к торговым партнерам в Индонезии, Франции и Польше с просьбой о поставках продукции.

Как отмечается, из-за ограниченного срока хранения и хрупкости скорлупы яйца сложно транспортировать. Кроме того, к продуктам животного происхождения предъявляются более строгие требования, чем к зерновым культурам или сахару. Некоторые страны также активно борются с распространением птичьего гриппа.

В соответствии с данными, предоставленными Министерством сельского хозяйства страны, в январе текущего года розничные цены на яйца выросли на 13,8%, а в декабре рост составил 8,4%. Руководитель ведомства Брук Роллинз выразила готовность рассмотреть возможность временного ввоза куриных яиц из других стран. В отчете также указывается, что из-за распространения птичьего гриппа в январе пострадали около 18,8 миллиона коммерческих несушек. Это самый высокий показатель за месяц с начала вспышки болезни в 2022 году.

Ранее РИА Новости со ссылкой на открытые данные сообщило, что в государствах, входящих в состав «Большой двадцатки», стоимость куриных яиц наиболее высока в США. Вспышка птичьего гриппа в этой стране привела к росту цен на яйца до 370 рублей за штуку, в то время как в России они стоят в три раза меньше.