Молдавия стала членом Единой зоны платежей в евро (SEPA). Об этом сообщает Нацбанк страны.

"Присоединение к SEPA - исторический момент и явное доказательство, что Молдавия готова соответствовать самым высоким европейским финансовым стандартам", - говорится в сообщении на сайте Национального банка республики.

В нем отмечено, что этот шаг обеспечит как гражданам, так и юридическим лицам доступ к быстрой, безопасной системе платежей по более низкой цене. В частности, это поможет снизить затраты для сотен тысяч молдавских трудовых мигрантов, которые выехали на заработки в страны ЕС.

Нацбанк подал заявку на присоединение к SEPA 30 января 2024 года.