Мировая торговля кофе оказалась парализована

Мировую торговлю кофе практически парализовало в связи с резким подорожанием кофейных зерен. Ситуация повлекла за собой снижение закупок продавцами, сообщает Reuters.

Представители Американской национальной кофейной ассоциации, собравшиеся на съезде, были поражены ростом цен на кофе арабика на 70%. Это произошло из-за снижения производства и ограниченного спроса. Некоторые продавцы столкнулись с проблемами и были вынуждены ограничить производство или даже закрыться.

Вместе с тем ожидается снижение цен на кофе арабика на 30%, что связано с ростом стоимости и увеличением производства в Бразилии. Однако будущее некоторых продавцов остается неопределенным из-за нестабильности рынка, подчеркивает агентство.

Ранее «Газета.Ru» со ссылкой на основателя онлайн-магазина продуктов с коротким сроком годности Fstok.ru Анастасию Колчину сообщила, что к концу текущего года стоимость кофе в торговых точках России вырастет на 30–40%. Специалист обратила внимание на ряд факторов, которые способствуют увеличению стоимости кофе. В частности, речь идет о пандемии. По словам собеседницы, эпидемия создала проблемы в сфере логистики.