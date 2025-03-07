Новак объяснил решение ОПЕК+ нарастить добычу нефти

Решение ОПЕК+ нарастить добычу нефти с апреля связано в подготовкой к сезону повышенного спроса на нефтепродукты, а не с уровнем исполнения отдельных участников или с другими внешними факторами.

Об этом журналистам сказал вице-премьер России Александр Новак.

"У нас наступает весенний и летний повышенный спрос на нефтепродукты. Поэтому спрос будет расти и есть возможность [нарастить добычу]. Все-таки это были добровольные решения, а само сокращение носило срочный характер", - сказал Новак.

Он отметил, что возможность роста добычи нефти странами ОПЕК+ уже учитывалось рынком, поэтому это и не привело к существенной волатильности.

"Цена не сильно волатильна", - добавил Новак.

По его словам, Россия намерена на 100% выполнить сделку ОПЕК+ в марте, но возможны незначительные отклонения в ту или иную сторону.