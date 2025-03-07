Пентагон ограничил расходы по картам до одного доллара

Министерство обороны США, следуя примеру других государственных органов, установило ограничение в размере одного доллара на расходы по государственным кредитным картам для гражданских служащих. Об этом сообщил портал Defense One со ссылкой на внутренние документы Пентагона.

Пентагон ограничил расходы по картам до одного доллара
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В СМИ ранее появилась информация о том, что Министерство государственной эффективности США (DOGE) ограничило размер расходов по государственным кредитным картам для чиновников в четырех федеральных ведомствах до 1 доллара. Планируется, что в дальнейшем это ограничение будет распространено на все ведомства.

Подчеркивается, что карты, используемые сотрудниками Пентагона для оплаты текущих контрактов, будут действительны до 9 апреля. Однако это не распространяется на оплату помощи при стихийных бедствиях. В остальных случаях решение о продлении действия карт будет приниматься индивидуально.

Также всем работникам предписано отказаться от ранее запланированных второстепенных командировок и по возможности быстрее вернуться из текущих поездок. Теперь утверждаются только командировки, связанные с непосредственным содействием военным действиям или постоянной сменой места службы.