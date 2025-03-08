Еще одна страна объявила о готовности к поставкам газа в Евросоюз

Председатель Халк Маслахаты (Народного совета) Туркмении Гурбангулы Бердымухамедов заявил о готовности к тесному сотрудничеству с партнёрами в Европе по поставкам природного газа.

«Европейский рынок энергоресурсов – один из крупнейших в мире», - напомнил он в интервью телеканалу Euronews.

Туркменистан, по его словам, по вопросу поставки природного газа готов к «тесной работе с европейскими партнёрами».

Бердымухамедов уточнил: одним из путей для реализации озвученных планов является транскаспийский маршрут.

Туркменистан, как он отметил в интервью, всегда выступал за «налаживание полноценного энергетического партнёрства на Каспии». Речь в том числе и о прокладке подводных трубопроводов в западном направлении.

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Создание подводной инфраструктуры, как уверен Бердымухамедов, отвечает экономическим требованиям прибрежных стран с учётом интересов как производителей, так и потребителей, а также транзитёров энергоносителей.