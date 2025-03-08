Денежные переводы из России в Грузию резко сократились

Нацбанк Грузии в субботу сообщил о сокращении денежных переводов из России в январе по сравнению с прошлогодним показателем на 62,4%, передает корреспондент газеты ВЗГЛЯД в Тбилиси.

В январе 2025 года из России в Грузию перечислили 25,5 млн долларов, это третий показатель (10,5%) от общих перечислений после ЕС и США.

Из Евросоюза в январе этого года общий показатель перечислений составил 45,1%, при этом больше всего денег поступает из Италии, Греции и Германии.

Показатель перечислений из США – 19,5%.

Год назад сообщалось что денежные переводы из России в СНГ за год упали на треть.