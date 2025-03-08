В Турции высказались о возможном смягчении санкций США против России

Смягчение санкций США против РФ позитивно отразилось бы на торговле и способствовало бы решению проблем с банковскими переводами, отметили в МИД Турции. Об этом пишет РИА Новости со ссылкой на источник в ведомстве.

Накануне в Белом доме сделали ряд заявлений по международной повестке. В администрации пояснили, что Вашингтон не исключает снятие с России ряда санкций в рамках процесса урегулирования конфликта на Украине.

«Конечно же, это [смягчение рестрикций] позитивно бы отразилось на торговле, у нас, как вы заметили, есть проблемы с банковскими переводами. Но мы не проинформированы о чем-либо конкретном», — отметил собеседник агентства.

Стало известно о надежде банков Турции на снятие санкций против России при Трампе

Ранее президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган сообщил, что соответствующие ведомства двух стран работают над решением проблем с банковскими транзакциями.