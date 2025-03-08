Орбан назвал неизбежным поражение ЕС в таможенной войне с США

Венгерский премьер Виктор Орбан считает, что в случае начала таможенной войны между Соединёнными Штатами и ЕС европейские государства неизбежно проиграют.

Его слова передаёт РИА Новости.

При этом политик отметил, что положение Венгрии будет спасено за счёт соглашения с Вашингтоном и гибкой политики, позволяющей сохранить нормальные отношения с другими странами.

«Мы ещё не знаем её (таможенной войны) масштабов, но можем быть уверены, что она будет», — выразил уверенность Орбан.

Ранее Орбан призвал как можно скорее урегулировать конфликт на Украине.