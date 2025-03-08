Постсоветская страна выразила готовность поставлять газ в Европу

Туркменистан выразил готовность поставлять странам Европы природный газ. Об этом заявил председатель верхней палаты республики и бывший президент страны Гурбангулы Бердымухамедов.

Он назвал рынок Европы одним из крупнейших рынков энергоресурсов. Сотрудничество Ашхабада со странами Европы он назвал выгодным для обеих сторон.

«Туркменистан готов к тесной работе с европейскими партнерами по вопросу поставки природного газа. Один из путей для целевых действий — реализация транскаспийского маршрута», — заявил Бердымухамедов.

Он также выразил готовность Туркменистана поставлять электроэнергию в Европу.

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