Эксперт рассказал, что будет с курсом доллара к сезону отпусков

Доллар может закрепиться в районе 80 рублей и даже ниже ближе к лету, однако это зависит от множества факторов. Об этом в интервью агентству «Прайм» рассказал руководитель управления аналитических исследований «АВИ Кэпитал» Дмитрий Александров.

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По словам аналитика, копить на отпуск будет надежнее постепенно. Он отметил, что текущий курс рубля не является комфортным для бюджета, тем более на фоне падения нефтяных котировок из-за предполагаемого роста добычи и поставок со стороны ОПЕК+ и снижения динамики глобального спроса.

Александров добавил, что есть несколько уровней, к которым может подняться рубль, если многие факторы окажутся благоприятными — 87, 82 и 76 за доллар. Он подчеркнул, что эти показатели станут возможными при улучшении геополитической ситуации. Аналитик отметил, что движение доллара еще ниже маловероятно, однако данный момент может стать хорошей возможностью для приобретения валюты.

«Так что с целью подготовки к отпуску рекомендация классическая — накапливать сумму постепенно», — заявил Александров.

До этого кандидат экономических наук, эксперт по фондовому рынку «БКС Мир инвестиций» Михаил Зельцер спрогнозировал, что курс доллара в апреле составит более 90 рублей, евро — от 94 рублей, юаня — ближе к 12,5 рубля. По его словам, национальная валюта может сильно ослабнуть лишь при резком обострении российско-украинского конфликта.