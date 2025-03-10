Свободные средства ФНБ России сократились до минимума с 2019 года

Свободные средства Фонда национального благосостояния России опустились до минимума с середины 2019 года. По данным на март, ликвидная часть ФНБ составляет 3,4 трлн рублей — это в 2,5 раза меньше, чем в начале 2022 года, следует из проанализированных РБК данных Минфина. Основные причины снижения — финансирование дефицита бюджета и инфраструктурных проектов.

Только за декабрь прошлого года «кубышка» сократилась на 34% (с 5,8 трлн до 3,8 трлн, с учетом курсовой разницы) в связи с тем, что юани и золото были обменяны на 1,3 трлн руб., предназначенных для финансирования дефицита федерального бюджета, и более 290 млрд руб. были вложены в облигации ряда госпредприятий и на депозиты в ВЭБ.РФ с целью финансирования инфраструктурных проектов.

Впрочем, экономисты отмечают, что реальный объем ликвидных средств может быть выше — в расчёты пока не включены нефтегазовые поступления за 2024 год. Министр финансов Антон Силуанов ранее анонсировал пополнение ФНБ в 2025 году на 1,3–1,4 трлн руб. за счет дополнительных нефтегазовых доходов.