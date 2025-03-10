Индекс РТС показал рекордный рост за десятилетие

В феврале долларовый индекс РТС показал самый значительный рост за последние 10 лет, увеличившись на 20,31% до 1146 пунктов. Об этом свидетельствуют данные торгов. Ключевым фактором роста индекса стало улучшение настроений на российском финансовом рынке в связи с началом прямых переговоров между Россией и США на высшем политическом уровне, считают в «БКС Мир инвестиций».

Укрепление рубля также сыграло существенную роль в положительной динамике индекса. За февраль рубль смог укрепиться на 10,34% с 97,81 до 87,69 рубля по данным Центробанка.

«Поскольку индекс РТС рассчитывается в долларах США, на его значение оказывает влияние не только динамика рублевой цены российских акций, но и изменение курса указанной валюты по отношению к российскому рублю. В феврале 2025 года мы наблюдали одновременный рост спроса на российские голубые фишки и серьезное укрепление курса отечественной валюты», — пояснил эксперт по фондовому рынку «БКС Мир инвестиций» Виталий Манжос.

По мнению специалистов, на динамику индекса в среднесрочном повлияла и приостановка сценария дальнейшего повышения уровня ключевой ставки ЦБ с текущего уровня в 21% годовых, отмечает Манжос.

«Устойчивым данный рост назвать сложно, так как геополитические вопросы еще не вполне решены, а столь сильное укрепление рубля выглядит избыточным», — считает аналитик УК «Ингосстрах-Инвестиции» Артем Аутлев.

При этом повышенного интереса к российскому рынку среди внутренних и зарубежных инвесторов аналитики пока не заметили.

«На инвестиционной привлекательности рынка для внутренних инвесторов никак не отразится, они ориентируются на индекс Мосбиржи. На зарубежных инвесторов из дружественных стран тоже – они ориентируются на комбинацию 2 индексов», — подытожил начальник аналитического отдела инвесткомпании «Риком-Траст» Олег Абелев.

В последний раз подобную положительную динамику индекс демонстрировал в феврале 2015 года, когда бенчмарк вырос на 21,6%, свидетельствуют биржевые данные.