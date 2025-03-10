В Москве продолжает дорожать бензин

Средняя стоимость бензина АИ-95 на АЗС Москвы за неделю с 3 по 10 марта продемонстрировала рост на 14 копеек, до 62,88 рубля за литр, сообщает агентство «Прайм» со ссылкой на данные Московской топливной ассоциации (МТА).

Неделей ранее стоимость марки АИ-95 повысилась в среднем на 12 копеек, до 62,74 рубля за литр. За отчетный период также вырос в цене и литр АИ-92 - на 12 копеек, до 56,83 рубля. Марка АИ-100 подорожала на 1 копейку - до 86,34 рубля за литр.

Цена литра дизельного топлива в среднем поднялась на 5 копеек - до 69,82 рубля. Стоимость подскочила в двух сетях АЗС из семи, по которым произведен расчет, больше всего - на заправках «Транс АЗС» (рост составил 73 копейки).

Правительство РФ ранее объявило о продлении с 1 марта по 31 августа разрешения на экспорт бензина для фирм, которые производят свыше миллиона тонн топлива в год. При этом эмбарго сохранили для непроизводителей (трейдеров, нефтебаз и организаций с меньшей производственной мощностью).