ЕС объявил о введении контрмер в отношении товаров США

Евросоюз с 1 апреля введет торговые контрмеры в отношении товаров из США в ответ на пошлины Вашингтона.

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Об этом заявил еврокомиссар по торговле и экономической безопасности Марош Шефчович.

"США выбрали необоснованные тарифы, не оставив нам иного выбора, кроме как отреагировать. Приостановленные в настоящее время меры ЕС по ребалансировке возобновятся 1 апреля", - написал он в X.

Кроме того, Шефчович подтвердил, что Еврокомиссия готовит новый пакет контрмер к середине апреля.

"Разрушения (торговых отношений - прим. ТАСС) можно избежать. Мы готовы к переговорам", - добавил он.

Ранее 12 марта Еврокомиссия (ЕК) объявила, что принимает "быстрые и соразмерные контрмеры в отношении американского импорта в ЕС" в ответ на введение новых тарифов США на импорт стали и алюминия из ЕС. В заявлении ЕК указывается, что в целом "ответные меры ЕС могут коснуться экспорта американских товаров на сумму до €26 млрд, что соответствует экономическому масштабу тарифов США". В ЕК указали, что Евросоюз по-прежнему готов работать с администрацией США, чтобы "найти решение путем переговоров".

10 февраля президент США Дональд Трамп распорядился ввести таможенные пошлины в размере 25% на все поставки в США стали и алюминия из-за рубежа. Решение, которое вступает в силу 12 марта, касается поставок из Аргентины, Австралии, Бразилии, Великобритании, Евросоюза, Канады, Мексики, Южной Кореи и Японии.