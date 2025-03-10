Рекордное подорожание огурцов и помидоров в России объяснили

Овощи в России рекордно подорожали из-за выросших тарифов и санкций, ограничивающих доступ к семенной базе. Так объяснил рост цен директор по стратегическим вопросам Национального союза производителей плодов и овощей Игорь Мозговенко, его цитирует Ura.ru

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По словам эксперта, на цены огурцов и помидоров влияют рост тарифов на газ и электроэнергию, которые нужны для обогрева теплиц и досвечивания культур — в регионах с коротким световым днем почти половину себестоимости обеспечивают траты на освещение.

«Из-за санкций в последние два года не хватает семян (99 процентов из них — импортные), удобрений и средств защиты растений. Как правило, все это ранее закупалось за границей. Мы сильно зависим от логистики и мировых цен. Чтобы снизить зависимость, надо развивать отечественную селекцию, заниматься локализацией и создавать свои гибриды. <...> Правда, процесс небыстрый. Потребуется около пяти лет для селекции каждого гибрида», — подчеркнул Мозговенко

Овощи дорожают осенью на фоне сокращения предложения на рынке. К февралю они достигают пика стоимости. Ждать снижения цен стоит уже в марте и апреле — к производству овощей подключаются парники и частично открытый грунт в южных регионах, а также увеличиваются поставки овощей из стран СНГ, а также ближнего и дальнего зарубежья.

По словам главы Минсельхоза РФ Максима Борового, в 2024 году объемы производства сельхозпродукции в российских фермерских хозяйствах сократились на 5,1 процента в годовом выражении. Согласно предварительной оценке Федеральной службы государственной статистики (Росстата), доля фермеров в структуре производства сократилась до 14,2 процента.